花蓮空軍基地今下午1架編號6675的F16V戰機出航執行打靶演習，返航落地安檢時，竟在機身蒙皮發現多發不明彈孔，慶幸的是，駕駛蘇姓飛官安然無恙。由於F16V在駕駛艙左側配有M61A1火神式機砲，射速高達每分鐘4000至6000發，專家研判遭僚機射中機率不高，恐因機砲膛線校準有誤或炮口歪斜，導致子彈亂射釀禍；整起事件，空軍司令部持續了解中。

花蓮空軍基地不願證實有此事發生，不過內部消息指出，飛機一落地後，大批安檢人員上前封鎖現場，過程不許外人靠近，相當神秘。

空軍官員透露，從蒙皮擦傷處研判，並非外傳是彈孔，目前已懷疑是國產20公厘砲彈可能品質有問題，在射出時彈頭破裂才會造成機身蒙皮受損。

F16系列的火神式機砲最高射速可達每分鐘10000發，2018年曾在比利時發生有維修人員誤觸機砲開關，機砲彈射出當場毀掉另一架F16戰機事故，機槍彈打自家飛機還聞所未聞。