王淨在電影《瀑布》扮演女兒，原本和媽媽賈靜雯常起衝突，青春期的叛逆個性明顯，母女倆常常嘔氣，甚至會吵架甩門。王淨透露一開始對戲時，心情很緊張，心臟都狂跳不止，但她演出依然精彩，詮釋叛逆高中生，讓一旁看的導演和賈靜雯的拳頭都硬了，「但好像我演得很壞，就連導演都說『如果你是我女兒，我會想揍你』，靜雯姊也說『真的很欠揍喔！』我那一整天就是要演戲時就變得叛逆，不拍的時候就一直好緊張。」

在導演鍾孟宏眼中，母女之間的感情十分微妙，感情可以非常親密，雖然會吵架但也會訴說心事，讓他覺得母女間的感情即使有不開心，但也較容易自動痊癒，可以相親相愛！這和男性世界的相處大不同，男性和家人失和有時會關上心門，斷聯很久，他說：「男人有可能就是過不去吧！」

《瀑布》特別邀請金曲創作音樂人陳珊妮重新詮飾蔡琴的經典歌曲〈抉擇〉為電影主題曲，20日晚間首播MV。鍾導表示平日自己有個音樂資料庫，但〈抉擇〉並不在歌單之中，而是當他在尋找主題曲時，突然被推薦看到蔡琴的歌曲，覺得這首歌名很適合才點開欣賞，發現曲調很好聽，而歌詞也很切重電影的感情，但他想用更輕柔的嗓音重新詮飾來搭配電影的氣氛，便邀請才女陳珊妮碰面，兩人一拍即合，而有了這首動人的主題曲。

電影《瀑布》以疫情為背景，聚焦一對母女生活面對巨變下，互相扶持的動人情感，在賈靜雯與王淨出色的詮釋下，讓電影更加細膩溫暖，電影公司特別在10月22日到24日搶先口碑場於北中南安排了母女特映場次，導演鍾孟宏與監製瞿友寧也將到場與母女們進行交流，傾聽女兒們和母親的心中的聲音。