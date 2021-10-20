一名15歲少年日前在香港地鐵站搭乘手扶梯時，涉嫌以手機偷拍31歲女子被逮捕，根據港媒披露，受害女子為鄧姓女藝人，消息一出也讓現年31歲的TVB乳神鄧伊婷成為外界懷疑的對象，甚至還有網友特地去她社群網站留言辱罵她教壞小孩，令鄧伊婷相當無奈，早前透過IG限時動態否認是受害者。

31歲鄧姓女藝人被指在搭乘地鐵手扶梯時，慘遭15歲少年偷拍裙底，雖然港媒報導並未公開受害女藝人身分，平日穿著性感且被封為乳神的31歲女星鄧伊婷，就無端成為網友熱議對象，更有人去她社群網站留言開罵：「就是你這TVB路人甲，天天穿成這樣，有損風氣教壞小孩無灌輸青少年錯誤觀念，15歲還未發育完就知道看女人底褲！」

對此鄧伊婷則透過IG限時動態否認是當事人，「收到很多朋友的問候，大家放心不是我本人，如果我遇到都會發聲！希望受害者無事啦，我不逐一回覆了，謝謝大家關心。」

她稍早更在社群網站PO出多張火辣比基尼戲水照，勉勵自己保持正面能量看待一切，「別看我英姿勃勃，坐上這隻鶴是超難控制方向的，就像很多事情我們也控制不了，唯有做好自己保持正面心態，笑笑過了就算。」未料鄧伊婷衰事一樁接一樁，連PO個美照也被網友質疑第一張照片疑似走光露暈。