姚愛寗在電影《青春弒戀》中飾演一名喜愛Cosplay的女高中生，為求真實呈現Coser樣貌，姚愛寗也透過劇組在開拍前與職業Coser座談，更陪同參與台大C.W.T（台灣同人誌販售會）了解Cosplay文化。《青春弒戀》電影中為求拍攝效果，特別安排姚愛寗Cos動漫角色進到圓山花博動漫展捕捉畫面，姚愛寗以第一次出場的Coser，就獲得超乎想像的關注，在現場也一度引起熱潮，頓時吸引許多攝影師騷動圍拍。

姚愛寗表示，剛開始進去展場時，其實並不如想像中的容易得到關注，反而是被冷落孤立在會場中，她笑說：「其實進去現場我們真的不知道該怎麼辦，得不到大家關注時反而更緊張，但是因爲導演很想要被圍拍的畫面，我們就一起想了一個策略，就是我們要叫攝影師先假裝他是第一個人來拍我，然後其他人看到就一個一個跟著過來拍，最後就真的聚集了一大群人過來圍拍，當下感覺真的很奇妙、很過癮，能用這種方式跟Cos圈交流也是很特別的經驗。」

導演何蔚庭也表示看到人潮後對姚愛寗的角色呈現瞬間放心，何蔚庭導演說：「從那天我們去拍Cosplay活動，我就開始發現這個人怎麼能夠那麼像角色，穩定度又非常強，之後才發現她其實事前真的做了非常多功課，所以她對我說是一個很大的驚喜，我覺得她是一個非常有潛力又聰明的女演員。」

姚愛寗坦言，此次在《青春弒戀》中的角色與自己個性截然不同，自己並非如同綺綺一樣的外放叛逆，而對於電影中勇敢追愛的展現，姚愛寗笑說：「青春期嘛，不管是賀爾蒙影響或是心理、身體上的發育，對於愛情都會有一種對未來的憧憬或幻想，綺綺就是覺得她在這件事情上可以征服別人，偏偏她就是剛好喜歡上明亮（林柏宏 飾），有一種他是我的獵物，我要去抓住他的感覺。」

電影中「被狩獵」的林柏宏也表示對姚愛寗戲裡戲外的印象反差很大，他分享：「我們兩個人在戲裡面互動她比較是主動且有攻掠性的，所以在過程中我也一直都覺得她是很主動、很開朗活潑的女生，那她到殺青之後她才默默地告訴我，其實她本人是比較文靜的。讓我想說『哇！那你反差也太大』。我覺得在這個拍攝過程中，我們兩個人交流的真實情感一次比一次多，越來越享受彼此在每一次的表演中的各種細節，我真的覺得姚愛寗是一個很棒的夥伴。」該片11月12日至14日限定口碑場搶先上映，11月19日正式全台上映。