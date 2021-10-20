日本女星坂本瑞帆年僅16歲，已經是熱門雜誌《Ranzuki》的專屬模特兒，近期還跨足戲劇領域，主演網路劇開始受關注；坂本瑞帆開始有名氣也不忘支持支持她的粉絲，經常在社群開直播，日前她卻疑似誤開直播，和一名男子露骨對話全曝光，還提到前一晚「做了4次」，先前坂本瑞帆曾說自己單身，因此讓粉絲超失望。

16歲坂本瑞帆以清純外貌和穠纖合度的身材，成為雜誌《Ranzuki》的專屬模特兒，在IG和抖音都有大票粉絲追蹤，每次更新動態或是曬美照都會獲得討論，開直播也會有許多網友觀看支持；16日坂本瑞帆突然在抖音開直播，但畫面中沒有人只傳出一對男女對話聲音，露骨內容根本18禁，讓粉絲全聽傻。

坂本瑞帆事後解釋自己抖音帳號被盜，自己不清楚發生什麼事，並向粉絲道歉。(圖/ 摘自YouTube)

直播中聽見一名男子興奮地說，「昨天不是做了4次嗎？但我想和瑞帆超越1天6次的紀錄」，雖然沒有明確指出「做了什麼事」，男子限制級求愛內容已經讓粉絲腦中無限遐想，但仍讓眾人一頭霧水，留言問「這是在幹麼？」；過程中也有聽到兩人彼此訴說愛意，還傳出接吻的聲音，情感交流的聲音全外洩。

在事發後，坂本瑞帆連忙透過IG限時動態解釋，指出自己抖音帳號被盜，堅稱「大家私訊我我才知道，現在也無法使用那個帳號，造成大家誤會很抱歉」；但一些粉絲不相信坂本瑞帆的澄清，認為她7月才說沒有男朋友，現在又流出這種對話內容，讓人感到失望。