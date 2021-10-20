由甄子丹、謝霆鋒主演的動作電影《怒火》22日將在台上映，片中2人最終決戰場面設計在1座廢棄的教堂，現場放置了1台鋼琴道具，開打時甄子丹竟用謝霆鋒的頭「彈」鋼琴，謝霆鋒說：「丹哥特別擔心我的臉，只拍了兩次，大家都很滿意效果。」順利完成拍攝後，謝霆鋒忽然想到好友，開玩笑說：「如果能用我的頭，去幫周杰倫彈鋼琴，一定會很有意思！」

甄子丹則表示：「很多喜愛動作電影的影迷會認同，《殺破狼》最經典的1場戲，就是我拿著警棍和吳京對打，我希望可以找到突破，讓謝霆鋒去挑戰吳京動作場面，難度越高，越要想辦法超越。」

陳木勝導演聽到甄子丹的構想大感驚訝，謝霆鋒也有種不可能的任務之感，但也勇於接受挑戰，「即然要挑戰經典，我決定要增加難度，本來我會單手耍蝴蝶刀，我加強練了雙手都能耍，變成雙刀，打起來都多了些效果。」

謝霆鋒在電影開拍前就開始勤練雙手耍蝴蝶刀，開拍之後，只要有拍攝空檔，都可以看見他不時舞著雙刀練習；而甄子丹則是勤練體能，一有空檔便會做扶立挺身或是擊拳動作，這場教堂對戰足足拍了10天，甄子丹對謝霆鋒的表現亦是十分滿意。