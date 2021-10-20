上周高雄市鹽埕區「城中城」大火釀成46人死亡的悲劇，震驚全台！弱勢壯世代族群居住在高風險建物、以及獨居等問題，成了近日社會關注的焦點。事實上，全台仍有許多人長年居住於這類「半廢墟半出租」的危險大樓，若不根治，難保相似的悲劇不會再上演。

到底壯世代的「居住安全」問題如何解決？生活品質又如何進一步提升？「台灣高齡化政策暨產業發展協會」與「壯世代教科文協會」聯合製作的Podcast頻道「壯聲勢」特別針對這個議題，邀請前台北市社會局局長陳雪慧及台北市金華消防隊義消分隊長張志豪受訪，分別從「社會福利」及「防火自救」的角度，提出多項壯世代的「安全居住解方」。

●火災別躲進廁所！壯世代必學四招自救

即使住進相對安全的住所，依然有發生火災的風險！從事消防工作長達30年的「熱血義消分隊長」張志豪也在節目中分享以下四大觀念，讓壯世代在面臨風險時，更能避免傷亡：

（一）加裝「住宅用火災警報器」(簡稱住警器)。

（二）在無法順利逃生時，儘速關上房門並填補房間縫隙，原地等待救援。

（三）千萬不要躲在廁所。

（四）想辦法通知消防單位自身所在的位置以利救援。

張志豪解釋道，火災現場最可怕的殺手是「濃煙」，吸進一兩口就可能失去知覺。因此，當身處高樓無法逃生時，請躲進密閉空間防止吸入濃煙。但由於廁所的門通常是塑膠製，也多帶有排風孔，濃煙易竄入，所以千萬別躲進廁所。等待救援時，也要想辦法撥打119，讓消防指揮中心掌握你的位置，進而派遣前線人員進往搶救。最後，張志豪強調，「住警器」能有效避免傷亡，只要向當地消防單位詢問即可免費安裝，建議所有壯世代「趕緊裝」！

●別放棄自身權益 「一通電話」就可能改變居住品質！

近日討論中，除了針對「老舊和危及公共安全之建物」進行修法，例如列管建物、強制成立管委會等等，行政院長蘇貞昌也指示內政部，盡速與各地方政府合作，以最快速度完成全國老舊建築盤點，並要求針對具有公安疑慮者啟動防護作為，加強各項安全檢查。然而，除了被動等待修法外，在居住方面有困境的壯世代其實是能「主動」透過一些社會福利來「自救」的。

「公部門要動起來，壯世代也要自保！」陳雪慧表示，現在最常見的「社會住宅」、「老人公寓」等，都會讓弱勢者優先居住；現行的福利方案也比大家想像的多，申請條件也都有放寬，即使資格條件不符，社會局也會將個案轉介由民間單位協助「特案處理」。而針對這次火災事件，她分析，除了租屋市場對壯世代的歧視外，許多壯世代「不夠深入了解自己的條件」，認為自己無法提出相關申請，這樣的「資訊落差」，導致他們只能居住到條件較差的住處。

陳雪慧提醒壯世代，有任何需求，應主動諮詢當地里長、民意代表等，也可撥打地方政府服務專線1999，千萬不要放棄自己的權益！同時呼籲民眾與社工「雞婆點」，主動關懷與協助，並多分享社福資訊，讓壯世代都能安居。

●二大福利政策推薦 提高住宅品質

另一方面，陳雪慧分享，有些壯世代年輕時購入的公寓可能已過於「老舊」，甚至沒有電梯，不一定適合壯世代居住，災害時恐怕增加傷亡風險。她相當推薦新北市的「友善換屋」福利政策，讓政府為壯世代媒合適合的住所，並協助把壯世代的老公寓出租給年輕弱勢，友善利用資源「一兼二顧」。再者，壯世代也能向社會局申請「居家修繕補助」或是「居家無障礙設施補助」，優化建築結構，提升安全性。

而針對這次的事件，除了政府的造冊、修法外，「壯世代教科文協會」執行長吳庭宇也鼓勵壯世代主動關注自己的權益，學習「自救」，個人與環境一起改變才能真正解決問題，並進一步避免類似的悲劇重演。