在台日播出皆獲好評的日劇《昨日的美食》與《派遣女醫X》近來都推出新作，《昨日的美食》11月3日將在日本上映同名電影版，而《派遣女醫X》已播出第七季首集，兩著皆隨新作推出了周邊商品，商品設計安排呈現與劇作關聯的細節與玩趣，引起話題。

《昨日的美食》周邊商品溫馨可愛。圖為原聲帶封面。（取自官網）

《昨日的美食》11月3日將在日本上映同名電影版，描述兩男主角赴京都旅行的種種遭遇。日前該片公開了電影特製周邊商品，除了印有兩主角人像的文件夾之外，也有與該作溫暖質感相同的木湯匙、杯墊和砧板等圍繞該作主題「料理」的周邊。

《派遣女醫X》播出多季以來常在劇中藏笑哽，這回推周邊在設計上也幽默爆發，像是一紅一綠、上面印有麻將牌與主演者米倉涼子名句「我絕不會失敗」的半桶長襪，以及同樣印有「絕不失敗」與米倉身形的御守型掛飾。

晶叔哈密瓜高貴不貴

《派遣女醫X》紅綠麻講襪十分吸睛。（取自官網）

更別出心裁的是該劇每回米倉手術成功後，岸部一德扮演的「晶叔」就會帶著千萬請款單、拎著高級哈密瓜向醫院請款的橋段中的哈密瓜也成了周邊商品，內容除木盒、請款單外，製成哈密瓜狀的容器中裝的是哈密瓜口味的軟糖，請款數字也與劇同為「1千萬日圓」，令人捧腹。

「絕不失敗」御守型掛飾。（取自官網）

《昨日的美食》官方商店（テレ東本舗）

https://shop.tv-tokyo.co.jp/shop/c/c102066/

《派遣女醫X》官方商店（朝日電視台）

https://www.tv-asahi.co.jp/doctor-x/news/0015/