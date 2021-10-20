「英國廣播公司」（BBC）20日報導，白金漢宮已宣布，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）已接受醫療建議，取消近期前往北愛爾蘭訪問的行程。不過她仍將在休息幾天後，按計畫參加31日於蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）展開的「氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP 26）。

根據報導，由於近期行程繁忙，已高齡95歲的伊麗莎白二世接受醫療建議，「不情願地」取消20日和21日前往北愛爾蘭訪問的行程，正在溫莎堡（Windsor Castle）休養。白金漢宮指出，伊麗莎白二世「精神很好」，對無法前往北愛爾蘭感到「失望」，向當地民眾致以最熱烈的祝福，並期待未來的訪問。

BBC指出，伊麗莎白二世過去幾週內面臨繁忙行程，如她16日於阿斯科特（Ascot）觀看賽馬比賽、18日接受新任紐西蘭總督基羅（Cindy Kiro）女爵士的網路覲見會；19日上午與日本駐英大使林肇及歐盟駐英大使阿爾梅達（Joao Vale de Almeida）進行視訊會議後，當晚又在溫莎堡參加全球投資峰會（Global Investment Summit），讓醫療團隊擔心女王可能過度勞累、影響健康。

伊麗莎白二世12日才在參加英國皇家退伍軍人協會（Royal British Legion）的「百年感恩儀式」（Service of Thanksgiving）時，首度公開使用拐杖。不過女王並不服老，BBC指出，她19日才拒絕接受「年度老人獎」（Oldie of the Year），強調年齡由心態決定，而她認為自己還「不符合得獎標準」。