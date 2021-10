「英國廣播公司」(BBC)20日報導,白金漢宮已宣布,英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)已接受醫療建議,取消近期前往北愛爾蘭訪問的行程。不過她仍將在休息幾天後,按計畫參加31日於蘇格蘭格拉斯哥(Glasgow)展開的「氣候變化綱要公約第26次締約方會議」(COP 26)。

根據報導,由於近期行程繁忙,已高齡95歲的伊麗莎白二世接受醫療建議,「不情願地」取消20日和21日前往北愛爾蘭訪問的行程,正在溫莎堡(Windsor Castle)休養。白金漢宮指出,伊麗莎白二世「精神很好」,對無法前往北愛爾蘭感到「失望」,向當地民眾致以最熱烈的祝福,並期待未來的訪問。

BBC指出,伊麗莎白二世過去幾週內面臨繁忙行程,如她16日於阿斯科特(Ascot)觀看賽馬比賽、18日接受新任紐西蘭總督基羅(Cindy Kiro)女爵士的網路覲見會;19日上午與日本駐英大使林肇及歐盟駐英大使阿爾梅達(Joao Vale de Almeida)進行視訊會議後,當晚又在溫莎堡參加全球投資峰會(Global Investment Summit),讓醫療團隊擔心女王可能過度勞累、影響健康。

伊麗莎白二世12日才在參加英國皇家退伍軍人協會(Royal British Legion)的「百年感恩儀式」(Service of Thanksgiving)時,首度公開使用拐杖。不過女王並不服老,BBC指出,她19日才拒絕接受「年度老人獎」(Oldie of the Year),強調年齡由心態決定,而她認為自己還「不符合得獎標準」。