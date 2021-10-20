新市毛豆節23日登場，除了熱鬧活動，新推出的芥末口味毛豆當天正式亮相。（台南市新市區農會提供／劉秀芬台南傳真）

台南市新市區農會推廣毛豆產業，每年舉辦毛豆節活動，今年因為疫情，縮小規模舉行，23日將於農會廣場前推出熱鬧活動，有毛豆風味餐品嘗、農夫市集、親子創意走秀，還有每年必辦的毛小孩認養活動，今年也推出兩梯次農遊活動，要帶遊客到青農田裡拔蘿蔔，吃蘿蔔風味餐。

新市區農會表示，新市毛豆主攻內銷市場，去年開始受到疫情影響，毛豆的銷售也受到衝擊，原本農會契作的毛豆有春、秋兩季，今年只契作春作毛豆，採收後急速冷凍，再依市場需求量推出冷凍產品或加工品，因此農會還是會持續開發新品，辦理行銷活動，拓展毛豆市場。

新市毛豆節今年已是第13年舉辦，以往的毛豆先生及小姐選拔、毛豆創意甜點比賽，都吸引許多民眾報名，因為疫情關係，今年還是暫停辦理，但仍開放親子參加創意走秀，請出毛豆公主一綾演唱，現場也有毛豆風味餐料理示範，而且將發表最新研發的芥末口味冷凍毛豆，是最佳下酒小菜。

新市區農會表示，今年也邀請青農推出農夫市集，展售新鮮農產與加工品；農會的毛豆系列商品也推出難得的年度特價，現場也有現烤毛豆香腸，讓民眾買回家馬上可以享用。

每年備受期待的農遊體驗，今年也推出兩梯次，將帶參與民眾到青農田裡採蘿蔔、DIY醃蘿蔔、品嘗蘿蔔大餐；此外，也要帶民眾參觀青農的火龍果園，看看比賽得獎的果園是怎麼管理。