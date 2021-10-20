澳洲房市降溫 Q3房價增幅放緩 20:352021/10/20 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲國民銀行（NAB）公布最新數據顯示，澳洲第三季房地產指數從第二季的71點跌至60點，顯示澳洲房市降溫、房價增幅開始放緩，原因包括高房價超出許多民眾能力負荷、營建成本攀升與央行升息速度可能比市場預期來得快。 房市滿血復活 Q3建案看屋來人大增一倍 美股財報周 科技股表現可期 #降溫 #房價增幅 #放緩 #澳洲 #房市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》海光Q4喜迎旺季 今年營運再拚增2位數 12:012021/10/20 財經 《傳產》價量加溫 Q3房市喊燒 10:022021/10/20 財經 《傳產》建商積極插旗台中 三區最熱 13:092021/10/20 財經 宏捷科營運步步高 中信投顧喊買 16:202021/10/20 財經 美媒：中國打房 習近平推房產稅改革遭阻力 12:262021/10/20 財經 解決中東線船荒 陽明11月增開加班船 11:062021/10/20 財經 《半導體》穎崴Q4營收穩步回升 明年動能續增溫 10:022021/10/20 財經 基本生活費調升 4口之家明年省稅2000元 04:102021/10/20 焦點要聞 商品期貨趨勢專欄－美股三大指期 站上季線 04:102021/10/20 證券．權證 發改委關注房企和項目經營 防風險放首位 10:452021/10/20 財經 《國際經濟》日本9月出口增長 7個月來最弱 11:102021/10/20 財經 財經熱門新聞 富邦金董事長確診 散戶卻關心明天這件事 - 財經 大咖狂押這3檔爆噴了 挖Q4賺錢股散戶快跟上 - 財經 幸運兒抽中600元藝FUN券嗨翻 下秒見這1幕超嘔：比沒中還衰 - 財經 年輕人哀號「存不到頭期款」 神人點破癥結點：對自己太好 - 財經 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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