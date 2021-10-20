澳洲國民銀行（NAB）公布最新數據顯示，澳洲第三季房地產指數從第二季的71點跌至60點，顯示澳洲房市降溫、房價增幅開始放緩，原因包括高房價超出許多民眾能力負荷、營建成本攀升與央行升息速度可能比市場預期來得快。