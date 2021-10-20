新冠疫苗第12輪第1階22日開打，針對莫德納疫苗第二劑預約接種，中市傳出造冊接種的65歲到67歲長者也上網搶預約，造成55歲到64歲符合資格市民有3千多人預約不到，市府19日晚間緊急宣布可免預約在指定時間逕往快打站接種，但20日政策再修正由市府造冊發單知單，衛生局說已掌握名單，預約成功市民如圖方便逕往快打站是無法接種的。

即將在22日開打的新冠疫苗第12輪三大國際疫苗同步預約接種，被稱為是台灣公衛史上最複雜的疫苗接種；其中第一階段莫德納疫苗開放給7月16日以前接種第一劑的市民預約，含65歲到67歲由市府造冊施打、55歲到64歲民眾則需在19日下午2時上網預約。

台中市疑因接種通知單發放太慢，有1萬多名造冊施打長者也上網預約，因而排擠到真正需預約接種的市民，不但有3千多人預約不到，還有市民被迫遠到彰化員林、和美等地接種；市府19日晚間緊急宣布開放快打站讓符合第12期第1階段55至64歲市民免預約、攜帶黃卡、健保卡及身分證22、27日下午到打站接種。唯20日政策再修正為由衛生局造冊接種。

據悉，市長盧秀燕憂心，部分快打站恐擠入過多人潮，要求仍需採造冊施打，而中央也已提供中市未預約成功3千多人的名單利於地方造冊發放通知單，衛生局長曾梓展稱這是政策再優化，他也呼籲民眾依通知單時間、地點接種，而已預約成功者則需依預約時間地點接種。