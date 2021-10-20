桃園市爭取前瞻預算，斥資數億元興建多個特色客家場館，近期陸續落成啟用，獨特造型網路討論聲量大，但網紅拍到爆，客家局官網卻看不到挨批，客家局指出，都有透過新興社群媒體如臉書粉絲團或Youtube大力宣傳，目前正在進行官方網站更新，提供更詳盡內容。

議員劉曾玉春說，客家事務局斥資4.6億元在永安漁港打造海螺館，獨特造型如今已是熱門打卡景點，但官方網站看不到相關介紹，藝文活動資訊也停留在9月份，許久未更新，根本就不用心，認為客家事務局太保守，官網上都找不到資料。

「部落客拍到爆，但官網付之闕如！」劉曾玉春說，桃園市有1／3以上為客家人，除了海螺文化體驗園區，近期還有斥資5億元的1895乙未保台紀念公園，連結乙未保台歷史記憶，花費1.7億的桃園北區客家會館，以客家詩、客家山歌與在地客家文化為核心，其他還有鍾肇政文學生活園區等特色客家場館，都是未演先轟動，但官方網站隻字未提，實在太可惜，要求增加行銷和場館介紹，吸引全國民眾來桃園了解客家文化，進而提升桃園觀光，不要等到活動接近才動員鄉親撐場面。

客家局解釋，都有請承辦廠商強力宣傳，客家局也利用時下年輕人常用的臉書、Youtube等社群媒體行銷，並連結到官網，強調為了求好心切，希望提供民眾更完整、更詳盡的旅遊和歷史資訊，所以會花費較多時間準備，內容也能與網路社群有區別，目前已全力趕製整理館舍相關資訊，預計近期就能完成更新上線。