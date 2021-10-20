英國東部地方自治團體向當地家長呼籲，因為有6歲兒童看了堪稱Netflix最成功韓劇《魷魚遊戲》而逐漸有模仿劇中暴力情節的狀況，呼籲不要讓孩子觀賞，當地媒體《The Guardian》等皆報導了此事。

《魷魚遊戲》不僅在Netflix播出，現今最被使用的影音平台TikTok與YouTube也有許多以《魷魚遊戲》作哏，使用劇中將人處死前的音效等作為背景音樂，易聯想該劇充滿血腥的殺人場面，兒童就算不看Netflix，也會看到TikTok與YouTube而進行模仿。據傳英國已有教育單位建議家長別讓兒童觀看該劇。

英媒報導《魷魚遊戲》全球夯（取自theguardian.com）

另一方面，Netflix今年7～9月期付費會員數增加了440萬人，總付費會員數目前合計達2億1350萬人，總付費會員數並可能在今年10～12月期達2億2200萬人，其中《魷魚遊戲》自上架起４周就有1億4200萬用戶收看。

台灣仿效不落人後

而有好題材，最擅長謔仿的台灣當然不會放過，近來除了網上瘋傳將老牌蚊香完整分拆的哽圖「鱷魚遊戲」外，《蘋果新聞網》20日也報導台AV製作商推出AV版，女性演員們穿著與《魷》劇同款的綠色運動服，男性也同樣全身包成神秘人，不過身上還繫了龜甲縛。擔任導演的Momo表示因疫情失工作，轉戰拍攝AV，但以正規型態呈現，不只有性愛也會有劇情，觀眾也許有機會看到AV版的「123 木頭人」。