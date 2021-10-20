嘉義縣東石漁人碼頭停車場17日驚傳1對男女昏迷在車內，被發現時女方已無生命跡象，男生經急救2日仍不治；經查男方是名高中兼課老師，女方是該校學生，2人疑似因師生戀曝光相約殉情，女方親屬質疑女學生身上疑似遭撞擊，也有服用多種藥物跡象，認為是加工殺人，檢方今（20日）解剖女方，相驗男方。

該名16歲張姓女高中生當時被家人發現昏迷在1輛出租車內，送醫後不治身亡；她的叔叔事後氣憤表示，侄女從車子救出時，右額頭有疑似遭到撞擊，且醫院驗出她疑似服用多種藥物，因此強烈質疑侄女遭到加工自殺，希望檢方查明真相。

女學生經解剖後身上沒有致命性外傷，初步判斷是一氧化碳中毒，藥毒物部分要待實驗室檢驗結果，也會用棉棒採集陰道與男方血液做比對，確認是否有發生性行為。（民眾提供）

而男老師雖然急救後恢復生命徵象，但生命徵象不穩定，19日早上9點50分仍宣告死亡，由於女學生就讀學校日前才針對2人關係進行性平訪談，警方懷疑兩人因師生戀被揭發而輕生，但也不排除有加工殺人可能性。

據了解，檢方今（20）表示，女學生經解剖後身上沒有致命性外傷，初步判斷是一氧化碳中毒，藥毒物部分要待實驗室檢驗結果，也會用棉棒採集陰道與男方血液做比對，確認是否有發生性行為；而男方目前僅作相驗，初步判斷也是一氧化碳中毒，但為了慎重起見，將會擇日解剖男老師。

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