38歲「零負評女神」林依晨與老公林于超結婚6年傳來好消息，上個月被爆懷有8個多月身孕，隨後她亦親自在社群網站證實喜訊「是的，我懷孕了」，令演藝圈親友與粉絲都為她開心。林于超今(20日)下午更被週刊捕獲進出台北某知名婦產科的月子中心，已準備好與愛妻在本週迎接新生命的到來。

林依晨與林于超克服台美遠距離困難，在試過各種方法後，終於如願懷有身孕，令全家人都相當開心，林于超也特地從美國返台陪伴照顧妻子。今(20號)下午林于超更被直擊穿著牛仔褲T恤打扮輕鬆，從台北某知名婦產科走出，接著走到大樓後方買飲料，又走回大樓搭電梯前往婦產科的附設月子中心。

本刊直擊林依晨的老公林于超凸肚現身北市知名婦產科外，身材有些發福。（圖／攝影組）

林于超出入月子中心舉動，疑提前為老婆與小孩做準備，根據週刊王報導，林依晨預產期就是這個禮拜，只等夫婦倆親自宣布好消息。

林依晨早前被爆懷有8個月身孕，腹中寶寶疑似是女孩，對此林依晨在證實喜訊時，也提到了寶寶性別一事：「我本來都還不知道是男生女生耶！經紀人也並沒有證實這個消息，請大家和我一起期待，不要破壞驚喜喔！當然，無論男孩女孩，都值得被愛：）」至於林依晨是自然懷孕還是透過人工等其他方式受孕，她的經紀人語帶玄機地說，「這部分就留給他們小倆口了，不過她老公過去1年半回來非常多次，哈哈哈！」