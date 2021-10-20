東京奧運拳擊國手林郁婷（右）。（陳怡誠攝）

東京奧運失利後，台灣拳擊女將林郁婷與教練曾自強閉門談心超過1小時，最終她選擇讓奧運失利畫下「句點」，選擇重新再起，20日在全國運動會先奪下生涯第4金，接下來12月的世錦賽、亞運目標當然還是金牌，「現在的我，對金牌的渴望更加強烈。」

背負著「世界拳后」頭銜出征東京奧運，林郁婷意外在16強首戰就爆冷出局，她坦言這次挫敗確實讓自己重重跌了一跤，「當下真的會懷疑自己，因為自己排名又在那麼前面，原本以為自己至少有排，沒想到結果卻是這樣。」

奧運失利當天林郁婷就與教練曾自強長談超過1小時，當下她就選擇要再戰巴黎奧運，還沒回台就已經恢復訓練，返台後她也持續精進自己，先在世錦賽選拔中脫穎而出，又在全運會打下第4面金牌。

儘管東奧已經結束2個多月，但林郁婷坦言自己還未完全從奧運失利的陰霾中走出，有時看到相關人事物心情還是會浮動，但她轉念後說：「人生能夠一次就成功的機會少之又少，就是不斷從失敗中改善自己。」

接下來林郁婷將參加12月在土耳其舉辦的世錦賽，期許自己至少要站上頒獎台，「之前在東奧沒有發揮出來的技戰術，希望這次在世錦賽能發揮出來，這次更有非贏不可的感覺，對金牌的渴望更強烈。」

這次全運會相隔18年再度回到新北市主辦，且拳擊項目同樣在鶯歌工商進行，教練曾自強在92年全運會摘下選手生涯唯一1面金牌，愛徒林郁婷18年後返回母校鶯歌工商同樣在全運會摘金，寫下特別的師徒同場金牌紀錄。