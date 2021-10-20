今年是莫斯科保衛戰勝利的80周年，俄羅斯決定要擴大紀念，於是第4禁衛坦克師特別請出了二戰經典戰車T-34來參加活動。在反攻紀念日到來之前，坦克師特別重新操作這些古董戰車，以確保運作良好，甚至還再次試射了T-34的主砲。

1941 年 6 月 22 日，納粹德國發動「巴巴羅薩行動」，企圖以閃擊戰快速擊敗蘇聯，由於蘇聯完全沒有料想到納粹的入侵，加上蘇聯此時缺乏足夠優秀的指揮官，導致蘇聯在前期戰役打得非常差，明斯克、斯摩稜斯克、基輔相際失陷，大批紅軍部隊遭到德軍圍殲。但是當德軍兵鋒直指莫斯科時，蘇軍奇蹟似的贏得了莫斯科保衛戰，因此俄羅斯格外重視也要擴大紀念。

Russian T-34 Tanks in Action | Tankers performed live fire | Legendary Tanks

多年來，俄羅斯向國際收購各種T-34中型戰車，取得了不錯的成果，部分T-34戰車居然還在些國家的陸軍中服役，俄羅斯願意以高價錢以及T-90這種新款戰車來交換。

這些年齡超過70年的老戰車居然還具有射擊能力，這是特別令人感到訝異與驚喜的，第4禁衛坦克師的乘員，就在莫斯科郊區操作T-34-85型戰車，兵工廠也為T-34再次生產85公釐砲彈，組員在600~1800公尺的距離上，練習了實彈射擊。

T-34揚威於二戰，但生產時間一直持續到冷戰。1940~1946年間，蘇聯製造了超過 8萬輛各種類型的T-34，其中T-34-85型的產量有4.8萬輛。