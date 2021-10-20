藝人賈永婕在5月疫情爆發期間，號召業界、演藝圈積極募款捐贈醫療設備，被封為「抗疫女神」，最近她在臉書曬出一張破舊包包，表示被要求幫忙縫補，就有眼尖網友發現，包包的主人正是她的好姊妹小S（徐熙娣）。

賈永婕20日在臉書PO出一個舊包包，看得出來包包已使用很久，底部不但破了一個大洞，還有一些修補痕跡，另一面則是別滿動漫別針，而賈永婕也語帶無奈寫下：「這⋯還要我幫她縫包包，我聽到包包說：可以放生我了嗎」。

雖然賈永婕沒明說那個「她」是誰，但還是立刻被網友認出是小S長年在背的帆布包，讓不少人驚呼「哇噻！這真的很難能可貴」、「這一定是有故事的包才會有那麼多感情捨不得」、「勤儉是一種美德，好棒」、「當你已經是小S 背什麼包都是小S了」，其中有人留言「這麼節儉的女星真的不多，尤其像她這種年收破千萬上億的人，真的是佩服」，還釣出賈永婕打趣直虧「她說她最近沒有收入」。

小S和賈永婕是演藝圈裡出了名的姊妹淘，小S先前因東奧期間支持中華隊選手，並指要請國手們到家吃飯，引來大陸網友不滿出征，賈永婕就發長文送暖小S，先故意嫌棄對方一些日常行為，接著又告白「但我要說的是我真的很愛很愛她」，表示只要有捐贈或公益，小S永遠都是第一個挺她，且從來沒放過鴿子，並稱讚小S做自己「她就是這麼的搞笑、這麼無厘頭、她就是我們從小看到大的小S」，最後隔空喊話：「小S小S我愛你 愛到骨子裡！」