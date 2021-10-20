「2035 E-Mobility Taiwan」開展，AIT副處長柯傑民(左1)、外貿協會董事長黃志芳(左2)等一起體驗成運汽車電動巴士內裝。(圖／外貿協會提供)

首場電動車大展「2035 E-Mobility Taiwan (台灣國際智慧移動展)」，今日在南港展覽2館開展，產官學研等指標單位及重要車廠參與，並舉辦一系列的智慧移動國際趨勢論壇、電動車達人名家講堂、直擊hybrid活動等。主辦單位外貿協會樂觀預估，明年規模會是今年2倍以上。

智慧移動展一連展出3天，外貿協會董事長黃志芳稱許，這是台灣第一場以電動車、自駕車為核心概念的智慧移動展，政府解封展覽後短短一個月，邀集了國內指標大廠參展，包括鴻海的MIH平台、mTARC(台灣車輛研發聯盟)、冠軍型企業如台達電、光寶、東元、大同，電動巴士的成運汽車、華德動能等等，可說軟硬體業者通通到齊。

他表示，電動車是結合傳統車跟三電系統，共有10大系統，國內業者對這些系統都有投入。明年希望移動展把10大業者完整呈現，規模會是今年兩倍以上。

為了讓國際大車廠跟國內新創公司連結，黃志芳說周四還會舉辦智慧移動國際論壇，邀請很多產業界知名專家跟講師，來分享對電動自駕車的最新洞察。

除展覽之外，外貿協會於展中辦理視訊採購洽談會，更透過全球64個海外駐點全力邀請買主與台灣參展商洽談，如法國能源集團TotalEnergie、中國天楹、代理中國德系車廠BMW與Daimler採購的德國卡爾斯魯厄中國創新中心等。

生產電動車鋰電池材料的長春石化總裁林書鴻今出席開幕典禮說，鋰電池是電池的大革命，從可以跑60公里發展到目前800公里，去年電動車有300萬台，今年估計是500萬台，未來3到5年進展會很驚人，可以到1800萬台，每年成長60％，是一種趨勢。