三重書畫學會學習成果展書畫展覽時間從十月二十日到十月三十一日中午。學會理事長陳英美女士指出：今年參展作品包含了水墨畫170幅，書法作品61幅，共計231幅。滿滿的作品佔據了整個展場，讓整個展場充滿了濃濃的藝文氣息。

三重區長陳奇正表示：「由於去年25周年因疫情嚴峻並未舉辦，今年26周年則計有100位左右的學員來熱情參與。一幅幅畫作及書法作品展現出學員的實力與學習成果，就如同往年一樣，精采的作品都能獲得每位參觀者的高度肯定。」

三重書畫學會源自於三重市前市長蔡火石先生在市長任內，創辦了長青學苑，為當時退休老者休閒進修的養性之所。民國83年長青學苑的同道好友在一次閒談中發起、籌組三重書畫學會的議題，成立至今已逾26年。

三重陳奇正區長也表達了對學會的讚嘆之意：「三重書畫學會由於無年齡及身分的限制，讓三重區內許多的退休長者及有興趣者皆能投入在書法及國畫的學習中，其中不乏高齡八九十歲的長者依然能樂在書法及畫畫的創作之中，退休快樂學到老。」歡迎三重市民前來觀賞。