勇士隊簽回了小裴頓(Gary Payton II)，他們在熱身賽全部結束後釋出小裴頓、布雷德利(Avery Bradley)等球員，空出第15個球員名額。不過在例行賽開幕對戰湖人前一刻，勇士又宣布簽回小裴頓以補上第15人。小裴頓原本有傷，只在勇士打了1場熱身賽，上陣13分鐘攻下12分。

小裴頓是名人堂球星「手套」裴頓的兒子，他同樣是比較擅長防守的後衛，2020-21球季在勇士出戰10場，總時數40分鐘，投13中10有25分、11籃板、6抄截。他先前還效力過公鹿、湖人、巫師。

勇士釋出的布雷德利在3天後被湖人接收，雖然布雷德利遭到網友嘲笑（拍勇士馬屁卻立刻被釋出），根據美媒《The Athletic》報導，其實勇士主將柯瑞(Steph Curry)、格林(Draymond Green)等人都是希望球隊留住布雷德利的。

原先外界認為勇士、湖人留著第15人空缺是在等待球季中的買斷市場，但湖人後衛荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)、阿里查(Trevor Ariza)都有傷在身，所以買下布雷德利這個後衛來填補後場深度。

《FanSided》的一篇球迷觀點指出，布雷德利大概沒辦法長留湖人，事實是勇士、湖人的後衛都很多，只是開季的時候不完整，勇士有主力得分後衛克雷湯普生(Klay Thompson)等待回歸。這兩人簽下的都不是保障合約，他們必須撐到明年1月才能成為保障合約。