基隆前市議員韓良圻涉貪汙治罪條例，今晚於基隆地檢署複訊。（陳彩玲攝）

基隆前市議員韓良圻涉嫌於任職時詐領助理費，並與兒子、現任議員韓世昱共同涉嫌收受工程賄款，不法所得近千萬元，基隆地檢署今天指揮調查局北機站、基隆站持搜索票發動搜索，將5人帶回偵訊，疑掛名簡姓、楊姓助理涉貪汙治罪條例，檢方複訊後，諭知5萬元交保，韓氏父子檔則偵訊中。

基隆地檢署接獲檢舉，指韓氏父子檔藉工程收受不法金錢，涉犯貪汙，今天上午指揮調查局北機站、基隆站持搜索票，搜索其服務處、住家等5處地點，並將2人帶回偵訊，另傳訊韓良圻大兒子，以及他擔任議員時，疑掛名的簡姓、楊姓助理。

據了解，韓良圻涉嫌於任職議員時，以年約40歲簡姓、楊姓友人為人頭，詐領多筆助理費，他與兒子韓世昱也疑似藉工程收受賄款，不法所得近千萬元。

簡男、楊男今晚7點於地檢署複訊後，檢方諭知5萬元交保。楊姓男子母親8點多到地檢辦理手續，她表示，兒子已離開韓氏父子檔服務處約2至3年，今天不知道為什麼早上7點多有調查站人員到家中搜索，直到早上9點才離開，家裡被翻得亂七八糟。

韓世昱約晚上7點多從市調站被送到地檢署複訊，韓良圻則約8點40分抵達地檢，面對媒體詢問，他僅回答自己是來陳情，其大兒子仍在市調站接受偵詢。

韓良圻於1998年開始，連任5屆議員，自2005年開始，連續3次以全市最高票當選，基層服務扎實，備受市民認同，直到2018年將衣缽傳給兒子韓世昱。不過，韓良圻雖退位，仍會在韓世昱身邊輔佐，許多會勘、會議、餐敘都能看到他的身影。

韓世昱2018年當選市議員，得票數5827票、得票率21.87％，他敢說敢做作風吸引許多支持者，多次在議會上與市長林右昌槓上，市長質詢時砲火更是猛烈，但私底下為人謙卑。