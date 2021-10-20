第二波「藝FUN券」今(20)日公佈中籤獎號，有民眾發現身分證尾數「37」已經連兩周都抽中藝FUN券，不過都開在紙本，有網友無奈表示，好不容易對中了，才發現自己不是紙本，紛紛回應：「看得到吃不到」、「37連兩次都在紙本」，直呼根本是巨雷。

根據振興五倍官網，第二周藝FUN券中籤身分證號/統一證號，數位為：78、00、39、22、61、23、15，紙本為：37、76、31、06、51、65、81。總計抽出60萬7834位數位券、15萬2525位紙本券，合計76萬0359位藝FUN券得主。

第二周中籤身分證號/統一證號末碼。(圖/截自振興五倍券官網)

中籤號碼公布後，有眼尖網友發現，「37」已連兩周都開在藝FUN券紙本，也有網友在臉書哀號，好不容易中了「37」，結果卻是開在紙本券，氣到大罵「中了紙本！但我填的是數位！X」、「看得到吃不到！」、「沒錯！白眼白眼」。

根據規定，今日抽出的中籤者，必須在10月15日前完成藝FUN券抽籤登記，且上周未抽中藝FUN券、本周未獲得國旅券、i原券、農遊券者才符合領取資格，中籤者將於明(21)日上午8：30後陸續收到簡訊通知，亦可至五倍券官網查詢。

第二波數位藝FUN券中籤者，明日下午2點起可登入領券，紙本券則自11月10日起，可持健保卡至四大超商取票，使用期間都是從今年11月10日起至明(111)年4月30日止。