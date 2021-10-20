一年一度的周年慶即將到來，TVBS網路節目《玩美研究室》邀請到購物達人楊繡惠及薔薔，分享周年慶的瘋狂購物經驗。曾經在專櫃第一線見識各種瘋狂購物行徑的小寶老師以及麥卡倫老師率先分享周年慶看過的瘋狂血拚經驗，有的客人會趁周年慶購入所有顏色的彩妝品及刷具，一出手就是15萬，髮品更可高達單一客人30萬業績，讓購物成精的楊繡惠也忍不住說，「看到滿千送百就會忍不住失心瘋」！

談到周年慶的瘋狂行徑，楊繡惠曾經回家冷靜後打開紙袋，才發現買到3隻一樣顏色的口紅以及拿了一堆一樣的化妝包。她另一樣會鎖定的商品是鞋子，趁著周年慶大買特買，她舉例平常沒折扣時，5色只會選1色買，但遇到周年慶時，直接5色全包，「因為一直穿會舊，有特別喜歡的顏色要買2雙，一雙擺在家欣賞，一雙穿出門，如果壞掉了可以再拿出另一雙出來穿」。最後楊繡惠也特別叮嚀大家，周年慶因為每間銀行的刷卡禮都不一樣，一定要帶5張以上信用卡，拚命一直刷。

薔薔同樣身為血拚一族，一句「全台灣絕對沒有人的眼影比我多」，聽出周年慶她最愛買的就是「眼影」，薔薔說櫃姐看到她，最愛把一些「湊組」的顏色拿給她看，總是會說：「這顏色只有薔薔能駕馭。」她聽了很開心就會一直買，但也希望櫃姐可以拿出一些漂亮的贈品回饋給她。但薔薔仍提醒所有人要「理性購物」，她在周年慶仍會給自己一個停損點，必須控制在一個金額內，以免有卡債。更多精彩內容請鎖定每周二《女人我最大》官方粉絲團及Youtube頻道《玩美研究室》。