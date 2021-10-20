高雄城中城大火，造成46人不幸喪生、41人輕重傷，全國悲痛，各界也針對都市更新、消防安檢、大廈管理和租屋安全等相關議題進行改革探討。高雄市長陳其邁隨即在第一時間出面致歉，並強調他責無旁貸，所有的責難他都會承擔。而城中城大火後，陳其邁網路聲量也隨之暴增，成為整起事件人物的討論核心。

高雄鹽埕區城中城大樓火警造成46人死亡、41人輕重傷，20日傳統習俗頭七，高市府協助罹難者辦理道、佛教頭七法會。（圖/洪浩軒攝）

國民黨青年部主任陳冠安20日在臉書撰文指出，陳其邁雖然第一時間道歉，然而市府未落實公共安全管理的問題，也引來網路高度討論。他分析，以臉書社群的大數據來看，陳其邁在事件發生三天累積的網路聲量，竟與事件發生前一個月總和相去不遠，影響力分數前者為117056分，後者達148445分。而從關鍵字「城中城」、「陳其邁」、「陳其邁&城中城」的交叉對比來看，陳其邁在城中城大火事件中涵蓋約四分之一的網路討論度，獨佔政治人物第一位。

高雄市長陳其邁，網路聲量變化圖。(圖/翻攝自 陳冠安臉書)

陳冠安續指，陳其邁不只因城中城事件，個人網路聲量暴增，且是事件人物的討論核心。但討論陳其邁的聲量是正面還是負面？陳冠安發現，從每百心情數所產生憤怒數的「心情憤怒比」來看，在事件前30天，比值僅0.55%，然而在事件時三天期間，竟暴增6倍，來到3.5%左右；此外，臉書社群討論關鍵字「城中城」的憤怒比值為2.65%，但如果文章同時討論「城中城」和「陳其邁」時，就會成長到3.74%。

陳冠安還指出，簡單來說，就是陳其邁的負面聲量不僅在城中城事件時大幅成長，並且更是城中城事件裡，讓社群文章更容易出現憤怒數的討論關鍵字。從此來看，雖然事件討論已經逐漸趨緩，但從大數據來看，社群確實對陳其邁有相當程度的究責。

陳冠安感嘆。每每重大事件之後，社會就會掀起改革浪潮，而在這次的不幸事件裡，也暴露公安、消檢、租屋、社福、都更等複合層面的公共問題急需解決。但從過去的經驗來看，包括普悠瑪、太魯閣、社會安全網等，執政的民進黨卻時常是熱度過了改革也忘了，因此讓許多悲劇不斷循環。數據只是數字，但公共問題，影響的卻是每一位國民。