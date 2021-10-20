26歲百萬YouTuber網紅小玉（本名朱玉宸）被控利用AI「Deepfake」技術將正妹網紅、民代「換臉」，製作成謎片女主角兜售遭刑事局逮捕，與他合作多年的女搭檔「笑笑」也被列為共犯逮捕，還傳是換臉受害者之一，震驚各界。已被無保請回的笑笑，今(20日)晚間首度打破沉默，以245字還原事情原委，也痛心表示身為小玉多年夥伴，她比誰都還難受。

小玉因販賣換臉謎片被捕，他多年搭檔笑笑稍早在IG發文表示，「沈靜了幾天，外面的消息都是靠家人告知的，作為他多年的夥伴，我比誰都還難受。」陪伴小玉走過人生高低潮的笑笑，坦言當初因為拍影片的關係，小玉有向她提過此科技，影片拍完她也沒多在意這件事。

至於為何會與小玉一同被捕？笑笑解釋，因為她經常出入工作室的關係，所以這次被列為嫌疑人，但她每次到工作室都在自己空間做自己的工作。笑笑強調：「偵查庭已經被無保請回了，後續我會繼續配合調查，如果我早知道他是在做犯法的事，一定會盡力阻止他，也許事情就不會發展到今天這樣。」

笑笑最後也不忘至上深深歉意，「謝謝所有關心我的人，對不起，讓你們擔心了。」笑笑文中更隻字未提是否為換臉受害者一事。據悉，笑笑被捕後曾向警方否認協助小玉「換臉」，至於她帳戶內為何會出現不法金流50多萬？她解釋是小玉轉錢讓她負責租屋、購買日常用品等生活開銷。