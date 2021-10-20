42歲時尚媽咪Melody（殷悅）和富商吳育奇結婚15年，育有2個寶貝女兒，家庭生活幸福美滿，不過她婚前曾和陶喆交往6年，最近主持節目時，來賓Vicky（童秀娟）忽然曬出一張和陶喆的合照，讓她臉瞬間綠了。

Melody和沈玉琳主持節目《11點熱吵店》，最新播出的一集是探討夜店相關話題，屈中恆老婆Vicky以前因在夜店當過領檯，遇過不少知名藝人，像是陳小春、包小柏和周葆元，此時她忽然脫口：「還有陶喆，我有跟陶喆合照。」立馬從旁邊抽出一張合照證明所言不假。

現場來賓忽然一陣爆笑，連背景音樂都被換成驚訝的聲音，身為主持人的Melody不等別人Cue，率先說：「我自己做效果三條線。」不過沈玉琳沒想要那麼簡單就放過Melody，單刀直入地問：「你現在看到這個人會有感覺嗎？」Melody不假思索地回應：「沒有啊，怎麼會有感覺，就是陳年往事，誰記得兒時？」結果被沈玉琳打槍：「你為什麼要跟你的過去做切割？」讓Melody忍不住笑出來，故意做出誇張的表情自嘲：「我都有一首歌了，我還能做切割嗎？」隨即笑笑地表示已無所謂。

Melody和陶喆都有類似的成長背景，兩人交往長達6年，是陶喆第一個承認的前女友，傳出分手後他特地寫了一首《Melody》，以此紀念這段逝去的愛情。過了20年，Melody才在節目《康熙來了》爆料，《Melody》最早的歌名叫Sara Lee，跟一個蛋糕同名，所以真的不是寫給她的。