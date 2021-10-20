記憶體晶片大廠美光（Micron）稍早宣布，未來10年內將投資超過1500億美元推動研發並擴大產能，以滿足全球晶片需求。美光執行長麥特拉（Sanjay Mehrotra）表示上述資金除了用來擴大既有廠房產能，也將增建新廠房，並催促美國國會盡快通過立法補助半導體產業。他表示：「我們將與美國在內的全球政府洽談，確保美光產能成長能滿足2030年的預估需求。」