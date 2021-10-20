美光未來10年投資超過1500億美元 全力擴大產能 21:122021/10/20 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 記憶體晶片大廠美光（Micron）稍早宣布，未來10年內將投資超過1500億美元推動研發並擴大產能，以滿足全球晶片需求。美光執行長麥特拉（Sanjay Mehrotra）表示上述資金除了用來擴大既有廠房產能，也將增建新廠房，並催促美國國會盡快通過立法補助半導體產業。他表示：「我們將與美國在內的全球政府洽談，確保美光產能成長能滿足2030年的預估需求。」 身價594億美元 字節跳動創辦人張一鳴成中國互聯網首富 漢達新藥通過審查 搶進15億美元市場 #全球 #美光 #投資超過 #億美 #擴大產能 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》傳美光將在廣島建造新DRAM廠 2024年投產 15:082021/10/20 財經 《國際產業》萊茵集團瞄準英國 2030年前將投資210億美元 10:532021/10/20 財經 《電機股》精確手握4.8億元人幣訂單 2022年營運續創高峰 09:282021/10/20 財經 艾斯摩爾上季獲利優於預期 18:092021/10/20 財經 9月新契約塞港 40億保費延至10月 04:102021/10/20 金融．稅務 中國8月大賣美債213億美元 04:102021/10/20 全球財經 微軟斥資近24億元購地 南崁設雲端資料中心有譜 14:142021/10/20 財經 友達增資大陸昆山廠 投審會點頭了 04:102021/10/20 財經要聞 兩岸好冷 大陸9月來台投資竟然0件 14:232021/10/20 財經 投資級企業債獨秀 連31周吸金 04:102021/10/20 投資理財 純網銀N26市值 躍德第二大銀行 04:102021/10/20 全球財經 財經熱門新聞 幸運兒抽中600元藝FUN券嗨翻 下秒見這1幕超嘔：比沒中還衰 - 財經 年輕人哀號「存不到頭期款」 神人點破癥結點：對自己太好 - 財經 富邦金董事長確診 散戶卻關心明天這件事 - 財經 大咖狂押這3檔爆噴了 挖Q4賺錢股散戶快跟上 - 財經 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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