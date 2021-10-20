漂亮寶貝妞妞活潑逗趣的主持風格，炒熱現場氣氛。（廖素慧攝）

嘉義市副市長陳淑慧感謝旺旺文教基金會舉辦公益演唱會向志工們致敬。（廖素慧攝）

蘇宥蓉演唱經典歌曲。（廖素慧攝）

溫瀚龍開唱獲得滿堂喝采。（廖素慧攝）

綜藝天后澎澎高唱「愛拚才會贏」，全場跟著嗨唱。（廖素慧攝）

林喬安演唱「風從哪裡來」輕柔歌聲撫慰人心。（廖素慧攝）

高佳群高唱「愛的小路」。（廖素慧攝）

台語歌姬邱芸子演唱「昨夜星辰」。（廖素慧攝）

旺旺文教基金會、中國時報、財團法人嘉義市福添福社會福利慈善事業基金會等單位，20日晚上在嘉義市文化局音樂廳舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，副市長陳淑慧感謝旺旺文教基會用精彩的活動向辛勞的志工致敬。

陳淑慧表示，志工們平時為社會大眾服務，奉獻付出，很感謝旺旺文教基金會舉辦公益演唱會，讓藝人用美妙歌聲來讓志工們放鬆一下，請志工們記得本月底要領2000元消費金，並揪親友來嘉義市消費，參觀台灣設計展。

旺旺文教基金會主任周哲仁指出，2015年起每年舉辦公益演唱會，藝人們也熱情免費為志工們高歌，今年這場演唱會原訂6月間舉辦，卻爆發疫情，使得演唱會一波三折，感謝嘉義市政府積極協助，讓公益演唱會今晚能在文化局音樂廳舉行，向志工們為社會的付出及服務，致上崇高敬意。

因應中央流行疫情指揮中心公告防疫規範及指引，本次活動現場實施現場實名制登錄，額溫測量、強制戴口罩等防疫措施，旺旺友聯發贈LED三用螢光筆作活動伴手禮讓現場星光閃閃。

演唱會由「漂亮寶貝」妞妞主持，她活潑逗趣的主持風格，炒熱現場氣氛熱力四射，更讓現場600多位志工們感受到熱呼呼的關懷，綜藝天后澎澎、台語歌姬邱芸子、蘇宥蓉、林喬安及師奶殺手溫瀚龍、高佳群等多位實力派金曲獎歌手輪翻接力開唱，帶來20首經典老歌，讓全場志工們high到最高點。