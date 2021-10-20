旺旺文教基金會、中國時報、財團法人嘉義市福添福社會福利慈善事業基金會等單位，20日晚上在嘉義市文化局音樂廳舉辦「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，副市長陳淑慧感謝旺旺文教基會用精彩的活動向辛勞的志工致敬。
陳淑慧表示，志工們平時為社會大眾服務，奉獻付出，很感謝旺旺文教基金會舉辦公益演唱會，讓藝人用美妙歌聲來讓志工們放鬆一下，請志工們記得本月底要領2000元消費金，並揪親友來嘉義市消費，參觀台灣設計展。
旺旺文教基金會主任周哲仁指出，2015年起每年舉辦公益演唱會，藝人們也熱情免費為志工們高歌，今年這場演唱會原訂6月間舉辦，卻爆發疫情，使得演唱會一波三折，感謝嘉義市政府積極協助，讓公益演唱會今晚能在文化局音樂廳舉行，向志工們為社會的付出及服務，致上崇高敬意。
因應中央流行疫情指揮中心公告防疫規範及指引，本次活動現場實施現場實名制登錄，額溫測量、強制戴口罩等防疫措施，旺旺友聯發贈LED三用螢光筆作活動伴手禮讓現場星光閃閃。
演唱會由「漂亮寶貝」妞妞主持，她活潑逗趣的主持風格，炒熱現場氣氛熱力四射，更讓現場600多位志工們感受到熱呼呼的關懷，綜藝天后澎澎、台語歌姬邱芸子、蘇宥蓉、林喬安及師奶殺手溫瀚龍、高佳群等多位實力派金曲獎歌手輪翻接力開唱，帶來20首經典老歌，讓全場志工們high到最高點。
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