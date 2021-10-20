租屋走廊迴盪叫床聲 害羞音檔曝光她嘆：鄰居們都在輸贏

1名女大生崩潰在網路上陳述，她所租的套房隔音很差，幾乎每天都能聽到某1間鄰居的叫床聲，「聲音根本就像她們在我房間做一樣，大聲又淒慘」，但管理員說聲音是在平日下午傳出，比較難管理，之後其他間的鄰居也發生惱人叫床聲，讓她崩潰地說「是怎樣，在輸贏嗎」，她錄下真實音檔也隨之曝光。

該名女網友在Dcard上發文表示，她日前搬進1間剛蓋好的分租套房，某天平日下午發現門外傳來鄰居的「叫床聲」，直言「聲音根本就像她們在我房間做一樣，大聲又淒慘」，由於聲音相當清楚，她甚至發現對方每次發生關係完就馬上出門，笑說「可能租來當炮房」，管理員則說聲音不是在半夜發出，因此不好管理。

1名女大生崩潰在網路上陳述，她所租的套房隔音很差，幾乎每天都能聽到某1間鄰居的叫床聲，「聲音根本就像她們在我房間做一樣，大聲又淒慘」（翻攝自Dcard）

租屋走廊迴盪叫床聲 害羞音檔曝光她嘆：鄰居們都在輸贏

該女網友說，她曾在房間內大吼「吵死了」，對方則安靜了一下，接著又繼續發出聲響，她最後忍無可忍錄下影片，朋友聽完後也說叫聲相當故意，「會不會是sugar daddy喜歡她這樣叫？」崩潰的是，晚上也有其他房間的鄰居傳出叫床聲，讓她崩潰喊「是怎樣，在輸贏嗎」，幾乎走出房門就能聽到走廊都是「害羞回聲」。

該女網友說她不敢直接敲門告知對方，因為她1個人住，萬一對方挾怨報復相當恐怖；其他網友留言說，「老實說人家要在房間幹嘛也不關你的事吧，又沒有規定不能打砲哈哈」、「搬了啦，不然整天戴耳機吧，降噪開起來」、「如果直接在房間尖叫回去，說可以不要再吵了嗎！或許他們的慾望100變成0」、「貼個紙條啊，不然你找個男朋友尬一下」。