海外市場對鋼鐵與半導體產品需求強勁，日本9月出口寫下連續7個月上揚紀錄。根據日本財務省20日公布，9月出口年增13％，優於市場預估的增加11％，但不如8月的年增26.2％。9月日本對亞洲出口年增21.3％，主要受到鋼鐵推動。