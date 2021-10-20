日本9月出口 寫連7月揚升紀錄 21:252021/10/20 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海外市場對鋼鐵與半導體產品需求強勁，日本9月出口寫下連續7個月上揚紀錄。根據日本財務省20日公布，9月出口年增13％，優於市場預估的增加11％，但不如8月的年增26.2％。9月日本對亞洲出口年增21.3％，主要受到鋼鐵推動。 英國9月通膨放緩 但未來數月料劇升 9月外銷訂單629億美元 連19紅創歷年單月最高 #上揚 #紀錄 #鋼鐵 #出口年增 #日本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 9月外銷訂單金額創新高「連19紅」寫金融海嘯後第2長紀錄 16:392021/10/20 財經 《航運股》陽明11月再開中東線加班船 解決台艙位短缺 10:362021/10/20 財經 解決中東線船荒 陽明11月增開加班船 11:062021/10/20 財經 臺南虱目魚外銷美國 加工後出口身價翻倍 17:552021/10/20 政治 中國擬整頓飆漲煤價 台塑：有助支持動力煤發電趨穩 20:062021/10/20 財經 日本眾議院大選1051人登記參選 25年來最少 14:132021/10/20 國際 《國際經濟》日本9月出口增長 7個月來最弱 11:102021/10/20 財經 打世界盃 日本成新創首選 04:102021/10/20 財經要聞 9月新契約塞港 40億保費延至10月 04:102021/10/20 金融．稅務 中國8月大賣美債213億美元 04:102021/10/20 全球財經 亂流也澆不熄 散戶台股投資意願連17月正數 09:462021/10/20 財經 財經熱門新聞 幸運兒抽中600元藝FUN券嗨翻 下秒見這1幕超嘔：比沒中還衰 - 財經 年輕人哀號「存不到頭期款」 神人點破癥結點：對自己太好 - 財經 富邦金董事長確診 散戶卻關心明天這件事 - 財經 大咖狂押這3檔爆噴了 挖Q4賺錢股散戶快跟上 - 財經 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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