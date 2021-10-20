新光三越天母店原華威影城撤出，由新光三越集團旗下新光影城接棒，預計趕上月底重開幕，正逢天母新光三越28日起周年慶開打，加上首四日天母商圈年度萬聖節盛事「天母搞什麼鬼」活動，五倍券數位券滿千送千、實體券滿五千送電影票二張，滿千再送美食抵用金，有望帶動周慶業績增長1％目標。

新光三越自10月7日首波全台六店開打周年慶，目前首波業績增長2％，緊接著信義四家店周年慶預計21日接棒登場，天母店則於28日開跑；天母商圈周年慶已由大葉高島屋百貨率先開跑，由於親子娛樂等區均於三周前解封，也使得人潮相對回流，新光三越天母店長鄭清輝指出，每年周年慶都會導入創新嘗試，今年就增加新的遊樂設施，以吸引親子客重回現場，目前為全館計有五種遊樂設施，整體主顧客消費已回復穩定成長。

受惠近一周來入秋加上東北季風轉涼，不僅保暖的大小家用、家電業績都很活絡，且3C手機等因蘋果新機登場也帶動不少買氣；以首波周年慶情況，五倍券帶動不少消費者搶買大小家電家用，北區副總李淑娟即分析，歐系家電像是獨立洗碗機賣得很好，此外冷凍櫃、LG透明冰箱銷售數據極佳，已呈現「換機潮」跡象，有望帶動整體客單價往上推升。