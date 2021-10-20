資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文的博士學位是假的，挨告加重誹謗遭起訴。台北地院今（20）日開庭，彭未現身。彭文正透過律師張靜表示，現住加州舊金山，走的是孫中山的路，在美國做革命事業，原因就是台灣政府實在太爛。

彭文正今天已是第2次開庭未到，台北地院7月開庭時，彭未出庭，法官排定今日再開庭，彭仍未現身。公訴檢察官表示，彭故意滯留美國，明知開庭時間，且若被告不到庭，訴訟程序無法進行，明顯在拖延，形同藏匿逃亡，且在台灣無固定居所，因此聲請拘提。

彭文正則透過律師張靜在法庭上聲明，論文門可以走出偵查不公開，進入形式上的法院公開審理，對他來說別具意義。但他因為政府無能顢頇的防疫政策，今天無法出庭，內心沉痛無比。

另名辯護律師李震華則要法院函文中央流行疫情指揮中心，請求准許已施打2劑疫苗的國人返國後只要居家隔離，不必集中隔離，只要指揮中心同意改變作法，彭立刻就能回台灣。

張靜說，彭文正現住加州舊金山，目前走的是孫中山的路，在美國做革命事業，「華僑為革命之母」，原因就是台灣政府實在太爛，歡迎檢方發布通緝、到美國拘提彭到案。