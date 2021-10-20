新加坡昨天大增近4000人確診，再度刷新單日確診人數紀錄。星國抗疫官員今天表示，近期病例數雖保持平穩，但還沒下降，原本為期一個月的加強防疫措施將延長一個月至11月下旬。

新加坡疫苗覆蓋率已超過8成，但8月中逐步鬆綁防疫措施後，本土病例卻不斷攀升，迫使當局於9月底再次加強防疫措施，包括限縮社交聚會最多2人、餐廳內用最多2人一組、居家辦公為既定模式等，預計實施一個月至10月24日。

自加強防疫措施以來，星國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例增加速度有所趨緩，但每天新增確診人數仍高達2000多至3000多人。昨天新增3994人確診，又刷新疫情以來的單日最高紀錄；全國累計15萬4725人確診，累計246人病故。

身兼新加坡跨部會抗疫工作小組聯合領導人的衛生部長王乙康、財政部長黃循財今天以線上方式向媒體說明疫情發展及防疫措施。

王乙康表示，近期的正向發展包括每天病例數比較穩定，過去2週未見病例迅速增加；無症狀或輕症患者比例增加至98.6%；已接種疫苗的年長者感染人數從最高一天1000人降至200多人，其中很重要的原因是為年長者接種追加劑。

不過，他也坦言，雖然病例數平穩，但還沒有下降，仍需要一段時間。今天新增的社區案例仍超過3000起。

隨著確診人數飆升，住院人數及重症患者人數也隨之上升。衛生部表示，目前公立醫院共有1650張COVID-19隔離病床及200張加護病房床位，但隔離病床使用率已達89%，加護病房床位使用率也達67%。

黃循財指出，目前醫療體系仍面臨很大壓力，很可能會不堪負荷。為此，現行穩定疫情的措施將延長實施一個月至11月21日，以減輕醫療體系負擔。

他說，政府將於幾週後檢視疫情情況，若可行的話，將先鬆綁風險較低的措施。

黃循財透露，餐飲業者盼政府放寬讓來自同一家庭者可5人一組到餐廳用餐，目前雖然風險仍太高，但政府確實在評估中。

星國跨部會抗疫工作小組日前宣布，自13日起，僅有完成接種者可在餐廳、小販中心內用，以及進入商場、景點，最多2人一組；未接種者不得進入商場及景點，但可到餐飲場所外帶食物。這些新措施有一週的寬限期，今天起正式生效。

有鑒於加強防疫措施延長一個月，黃循財表示，星政府將再次援助受影響的企業與員工，包括僱傭補貼、租金減免及補助計程車、私召車司機等，總值新幣6億4000萬元（約新台幣132億元）。

他形容，目前可能是新加坡抗疫之路「最艱難的」階段，但這波疫情在某個時間點總會達到高峰；隨著有越多人感染、越多人接種追加劑，「我們對抗病毒的免疫力會更好」，相信情況會變好。（編輯：陳惠珍）1101020