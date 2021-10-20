全球電源暨能源管理大廠台達電今日參加首屆「台灣國際智慧移動展 (2035 E-Mobility Taiwan)」，以「互聯生智園區」為主題，展出電動車動力系統與車載電力管理系統、車用風扇與散熱管理、車用被動元件。對於剛發表新車的MIH電動車開放平台，也保證未來在國內自製電動車供應鏈上，台達供貨都可全力配合。

台達品牌長郭珊珊表示，今年在E-Mobility展覽，以最新落成的台達中壢五廠為藍本，打造智慧能源園區應用場景，將具備微電網概念的電動車充電基礎設施呈現給觀展者。也首次透過展覽展出台達電動車關鍵零組件、動力系統、風扇及散熱管理系統，希望透過E-Mobility展覽將台灣電動車產業推向國際。

台達在移動展的電動車產品，共有車載電力控制及動力系統，包括驅動馬達、馬達驅動器、整合型直流電源模塊及雙向車載充電器等，以及應用於電動車空調、訊息娛樂及先進輔助駕駛系統(ADAS)的風扇與散熱管理。

另外，電動車普及所需的充電解決方案也同步展出，包括可在10-15分鐘充電，解決跨縣市中長途里程焦慮問題的350kW及200kW快速直流充電樁，以及可供居家、社區充電使用的17.6kW輕巧型AC MAX交流充電樁。

台達電動車事業部設計處長林志毅指出，國內像是剛成立的MIH電動車平台，未來供應鏈供貨需求，台達在車載電力控制系統、散熱管理系統等，都可以全力配合。

他說可預見明年電動車市場會放大1.5倍，如果不是車用晶片缺乏還可以更高，未來電動車開發也會走向客製化。他稱許國內目前產官學已經建置有馬達、驅動器等測試系統，替業界奠定非常好基礎。