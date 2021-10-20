近日在越南發生一起悲劇。一位11歲的越南男童，在家裡透過手機參與視訊課程時，手機突然爆炸。這位男童在受傷後緊急送醫，但仍宣告不治。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，越南義安（Nghe An）省一位化名N.V.Q.的5年級男童，近日在家參與視訊課程時，突發意外。根據越南教育官員Le Trung Son的說法，男童當時正用手機看視訊課程，手機正在充電，但突然起火，燃燒的火星燒著了他的衣服。

這起意外在本周二下午4點多的時候發生，鄰居得知後也趕過來幫忙，協助送醫。但男童在被送抵醫院後不久就宣告死亡。

目前警方正在調查本起事件，也還不清楚男童使用的是哪一款手機以及充電器。在意外發生後，當地教育官員已前往男童家中慰問家長，表達關懷。

雖目前還不清楚男童的死是否與手機正在充電有相關，但有報導指出，傷心欲絕的父母已不想追究原因。當地報導指出，這一位男孩的家境貧寒，他是家中第二個男孩。

這位男童所在的地區是義安省的南壇縣，他是南英小學5年級學生。在三週以前當地已開始恢復到校上課，但是為了防疫的緣故，每周仍有一次線上課程。報導指出，當前義安省當中，僅有榮市（Vinh city）以及爐門市社（Cua Lo Town）仍採取全面視訊上課，其餘的19個地區都已恢復到校上課。