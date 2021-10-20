宜蘭縣近期屢傳槍擊案，但警方均迅速偵破並釐清案情，警政署長陳家欽今天（20日）傍晚赴宜蘭縣警察局，頒發偵破銀樓槍擊案及破獲詐欺集團案慰問金，陳家欽強調，警方要當民眾的靠山，打擊暴力與重大犯罪，更要嚴辦到底，讓縣民安居樂業。

近期宜蘭縣轄區發生多起刑事案件，從8月初礁溪警分局蔡姓員警遭槍擊，到昨天造成一死一傷的槍擊案，因此陳家欽的宜蘭行備受關注，不過陳家欽此行主要是為警方加油打氣，尤其礁溪警分局轄區的銀樓搶擊案，警方在案發16小時內破案，受到陳家欽的肯定。

陳家欽強調，對社會矚目重大案件，警方除了釐清案情外，了解犯罪的原因與動機，更要嚴查嚴辦，強力執法、徹底掃蕩，去除社會毒瘤，以行動建立警察的威信。

有鑑轄區內的刑事案件，宜蘭縣警察局也規畫肅槍專案，警方表示，肅槍專案是專案查緝非法槍枝、毒品及掃蕩黑道幫派，並溯源偵辦，斬斷金流，淨化治安，也會配合聯合路檢、提高見警率等措施，預防犯罪的發生。

警察局長廖材楨強調，警方對於犯罪零容忍，今年度轄內暴力案件全數破案，只要在宜蘭從事暴力犯罪，警方一定痛擊緝捕到案。

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