朝日電視台招牌新聞節目「報導STATION」10月更新型態，其中周一至周四的渡邊瑠海主播今年24歲，曾任播報氣象報告與體育新聞等試煉後，她終於升格從「播報員」為主播，而渡她才入社第2年，就獲得電視台重用。

渡邊瑠海出身自新潟縣，1997年4月22日生，名字「瑠海」由來自「瑠璃色的海」，她身長156公分，血型A型，2016年春高中畢業後，就讀有名私校成蹊大學法學部。

她在中學時代參加吹奏樂部，高中時代任足球社經理，大學時代除了參加過國際交流社團、網球社團，也在冰淇淋店打過工，她還擔任過東京鐵塔的電梯小姐，對於新事物充滿旺盛好奇心。擅打鼓的她還以打鼓表演過韓團「BTS」的〈Dynamite〉，多才多藝。

渡邊瑠海以打鼓挑戰「BTS」的〈Dynamite〉。（取自YouTube）

大一春時她被推選參加「成蹊小姐選拔2016」晉級至最後一關，最後雖未奪冠，仍讓她當上了第37回準成蹊小姐，也入選過大学日本「Miss of Miss Campus Queen Contest」。

她嚮往主播員工作而進電視台兩年，仍算新人，但在播報表現上她聲音清晰、口條俐落，獲得前輩的肯定，唯一需練習的是她嗓音帶可愛質感，依不同的新聞內容需做出聲音表達上的切換，成為她的課題，但她仍受電視台重用，被視為具有實力的新人。