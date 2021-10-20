2021年新北全國運動會游泳項目最終日，台灣新生代游泳小天王王冠閎在50公尺蝶式、400公尺自由式再添雙金，個人本屆全運會參加7項個人、3項接力累積獲得8金2銀，而台灣全運會史上游泳單屆最多金，是20年前吳念平締造的10金空前紀錄。

20日全運會游泳最後一天，王冠閎先在50公尺蝶式以24秒53奪金，稍事休息後於400公尺自由式再度上場，他完美分配體力，前300公尺先以緊追王星皓為主，最後100公尺再逐漸加速，最後一次轉身後沒多久王冠閎就超越原本領先的王星皓，以3分52秒30奪金，王星皓則以3分54秒54屈居銀牌。

王冠閎與教練黃智勇表示，在體力分配上有刻意調整，因此5天賽事下來能夠順利完賽，王冠閎並說：「8金2銀有達到賽前設定的目標，就是個人獎牌要超越上屆2金5銀1銅，比較遺憾就是沒有在主項破全國。」黃智勇肯定愛徒表現，認為有全部完賽保住金牌也很不錯。

全運會游泳單屆最多金，是由男子好手吳念平在2001年創下的10金紀錄，那一屆他還另外拿到1面銀牌、9項破全國紀錄，隔年王冠閎才出生；女將楊金桂則在2007年、2011年兩屆全運會寫下個人單屆9金紀錄，本屆只差兩位前輩一點的王冠閎，表示下屆再來挑戰。

全運會5天賽事都出賽的王冠閎，完成任務後只想待在家好好休息，直言「有床躺就好了！」11月7日他將和教練黃智勇出發前往荷蘭，連續第2年參加ISL國際游泳聯盟職業賽，繼續為卡利神鷹隊爭取佳績，並透過和國際好手較量加強經驗及心理素質，預計12月5日返台。

王冠閎與他的2021年全運會8金2銀合照。（全運會提供）