金融服務隨科技進步變得越來越便民，但有網友指出，在郵局使用的自動補摺機，卻要用手動自行翻頁補登，好奇為什麼沒有自動翻頁的功能？引起其他網友討論，還有內行出來解答，補摺機自動翻頁的功能早已問世，只是考量4個問題，才不提供自動翻頁功能。

原PO在PTT八卦板發文，指自己去郵局刷存摺，使用名為「自動補摺機」的他，卻要自己手動一頁一頁翻，心中疑惑「到底自動在哪裡？」，認為連自動翻頁的功能都沒有，質疑設備是不是沒進步。

貼文引起不少網友回應，「就補摺才自動啊，翻頁自己來」、「自動補摺機(O)，自動翻頁機(X)」、「去櫃檯拿給行員他就會自動幫你翻頁了」。不過也有人分享有自動翻頁的補摺機，「有的機器可以」、「有會自動翻頁的，你那間的機器比較舊」。

一名網友到郵局刷簿子，發現自動補摺機無法自動翻頁，令他心生疑惑是不是設備沒有進步。（示意圖／中時資料照）

一名有相關產業經歷的網友則回文說明，指出市面上有三家補摺機品牌，且很早以前就有自動翻頁功能了，各銀行透過代理商購入機器後，代理商都會提供公版程式或客製化程式，都具備自動翻頁功能，只是不一定會開啟。

內行網友解釋，其實自動翻頁功能產生問題不少，包括「翻頁失敗，失敗後主機的資料已經變成已補登，只能去櫃檯」，二是「翻頁失敗又卡摺，整台機器就暫停服務，要人工處理」，三是「翻頁模組久了也是會壞，省錢乾脆別修了」，最棘手的是「翻頁失敗後存摺也沒辦法進回收槽，存摺若延遲退出，可能被其他人拿走」。

「如果你是行員，你還想開自動翻頁的功能嗎？」內行網友補充，面對這些可能出現的問題，補摺機廠商都會寫一個控制檔，讓各分行自己決定要不要開啟自動翻頁的功能，所以才會出現同一家銀行的補摺機，有些只能手動、有的卻能自動翻頁的狀況。

不少網友也紛紛推文，「推這篇業內科普」、「奇怪的知識又增加了」、「機械比程式麻煩」、「原來如此，解了一個我多年的疑惑」、「主要還是打印速度超慢，相較來說自己翻頁倒不是最惱人的事情」、「如果營業廳人不多，自動翻超慢進去給行員補更快」。