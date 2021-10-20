民進黨台北市議員簡舒培20日在北市議會質詢時，逼柯文哲一字不漏念出蔡英文總統雙十國慶時提出「4個堅持」，柯反問「我不需要當小學生，讓你來指導念課文」，並爆氣說「就因為她這廢話我不想念啦」。「學姊」黃瀞瑩難得一改溫和形象，在臉書批簡舒培「妳口中的綠色價值比紅色還血紅」！

柯文哲下午赴議會報告總預算計畫時，簡舒培要求柯一字不漏念出這些內容，柯則回應「我不需要當個小學生，讓你當老師來指導我唸課文。」簡再嗆，「你說她講的是廢話，你現在又變成小學生」，顯見柯根本不敢說這4個堅持。柯文哲說他身為台北市長，不需要給簡當小學生來教育。

簡再次要求柯「唸！」，如果不敢唸出來就和總統道歉，遭柯反嗆「就因為她這廢話我不想念啦」！

「學姊」黃瀞瑩一改溫和形象，在臉書批簡舒培「這樣的行為實在令人不解，也讓人匪夷所思。」民主自由不就是每個人都有表達意見的自由？難道對於這塊土地的認同，就必須透過宣讀總統理念才能達到嗎？何時言論自由變成了這樣？最後強調，「妳口中的綠色價值比紅色還血紅！」