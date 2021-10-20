共機今日間2架侵擾西南空域 21:462021/10/20 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據空軍發布的共機動態，共機今日間有2架侵擾西南空域，包括1架運8-遠干機，及1架次運8-反潛機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 勤崴 展出車隊管理及自駕解決方案 桃園捷運綠線地下段工程 首台潛盾機啟用 #共機 #2架 #侵擾 #西南空域 #空軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全家合作黑松、齊柏林基金會 限量販售「看見台灣罐」 19:232021/10/20 生活 有夠慘 桃機今年服務量 將跌破百萬人次 04:102021/10/20 生活新聞 俄羅斯Su-30戰機 黑海攔截美國B-1B轟炸機 19:222021/10/20 軍事 暴走兵不爽要倒垃圾 連毆2名班長遭加重判刑要坐牢 08:352021/10/20 社會 美潛艦南海碰撞事故 中方要美國作出澄清 04:102021/10/20 話題觀察 《半導體》聯發科5G基本功給力 連4季市占坐穩世界No.1 12:012021/10/20 財經 Google新機Pixel 6售價2萬有找 拍照升級、Nest螢幕首登台 11:592021/10/20 科技 金宣虎聲明成渣男認證 50億代言費蒸發天價違約金曝光 09:542021/10/20 娛樂 接種疫苗單日增12死 4例打莫德納、2例BNT 15:402021/10/20 生活 第二輪藝Fun券數位＋紙本14組獎號全出爐 76萬人爽中600元 15:522021/10/20 生活 陸漁船在韓國西部海域沉沒 12人獲救3失蹤 12:282021/10/20 國際 政治熱門新聞 看到最新民調 藍營大咖：蔡英文這句謊話被戳破了 - 政治 高雄城中城大火奪46命後 陳其邁最新民調曝光 - 政治 看到陳宗彥問大陸是哪國 謝龍介酸12字爆驚人內幕 - 政治 22縣市長最新民調 她「這評比」六都第一 - 政治 陳柏惟罷免案》他爆「一張同意票3萬」網反應一面倒：笑死 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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