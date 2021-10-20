塔利班終於坦承，他們會給予自殺炸彈客的家人重賞，包括金錢與分土地，這個建立恐怖行動的政權，能否得到國際支持是個疑問。

軍事時報(Military Times)報導，阿富汗伊斯蘭酋長國內政部發言人哈卡尼，剛剛封賞了數十名自殺炸彈客的家屬。

內政部發言人霍斯蒂(Saeed Khosty)在推特上說，在周一晚上的聚會上，哈卡尼部長讚揚了「烈士和犠牲者( fedayeen)的奉獻，他們是聖教和國家的英雄」。表揚會結束時，他向每個家庭分送了1萬阿富汗幣(折合3121元新台幣)，並承諾每人一塊土地。

雖然論功行賞對塔利班內部很重要，但是國際社會不能肯定恐怖活動，因此國際社會基本上不願正式承認塔利班在阿富汗的統治合法性。

另一方面，塔利班對自殺爆炸的獎勵，也會使自己危機四伏，他們正試圖將自己裝扮成負責任的統治者，承諾為所有人提供安全，並譴責發動自殺攻擊的ISIS-K激進組織。然而，他們自己就是這樣奪權的，還稱讚這種手段。

聯合國預測，由於嚴重的經濟危機，阿富汗將陷入嚴重物資短缺與貧困，甚至可能會爆發饑荒。