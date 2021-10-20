富邦悍將江少慶。（富邦悍將提供）

富邦悍將江少慶20日先發味全龍，但他僅投3.2局就退場，其中在第4局單局投出3次四壞、1次觸身球，被敲包含2支三壘安打在內4支安打，單局失掉6分，這也是他繼生涯中職初登板後，第2次先發投不滿5局。

富邦在2局上滿壘時靠著王正棠安打送回2分，3局再靠范國宸、辛元旭二壘安打再添2分，取得4比0領先，但江少慶4局下出現亂流，2出局一、二壘有人後，先被張政禹敲三壘安打丟掉2分，郭天信安打打回第3分。

但江少慶仍未回穩，接連對李凱威、黃柏豪投出四壞保送，赫雷拉再補上三壘安打，送回壘上3名跑者，之後再對張祐銘投出觸身球保送，投98球僅投3.2，投出4次三振、5次四壞保送、2觸身球，被敲5支安打、失掉6分。

龍隊最終以7比4擊敗富邦，龍隊先發投手伍鐸渡過前3局亂流後就沒再失分，最終用110球投8局、失4分，奪下本季第9勝，田澤純一關門成功，中止富邦近期的2連勝，江少慶吞下本季第2敗（另有3勝）。