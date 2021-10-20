《天下雜誌》19日公布「2021幸福城市大調查」，六都競爭力總排名，台北市蟬聯冠軍，台中市由去年的第5名躍升至第2名；同時，受疫情拖累，藍綠人氣市長排名也受牽連。根據一份網路民調顯示，最多網友希望在台中市生活；同時，希望退休後能住在台中市的網友也最多。

入口網站《YAHOO》以「你最想在全台灣哪一個縣市生活？」為題，投票時間為10月20日至24日，截至20日晚間9點30分，已有5千多名網友參與投票，結果顯示，希望住在基隆市的網友有2.7%，台北市16.3%，新北市6.3%、桃園市4.6%，新竹市1.4%，新竹縣1.5%，苗栗縣1.7%，台中市18.4%，南投縣2%，彰化縣1.8%，雲林縣0.8%，嘉義市1.6%，嘉義縣0.7%，台南市7.9%，高雄市5.2%，屏東縣2.7%，宜蘭縣3.6%，花蓮縣5.7%，台東縣5.3%，澎湖縣0.8%，金門縣1.4%，連江縣(馬祖)0.3%，都不想得有3.3%，另外有4%望有沒表示明確意見。

退休後最想居住在台灣的哪一個縣市的部分，基隆市0.8%，台北市11.8%，新北市6.6%，桃園市4.7%，新竹市2.7%，新竹縣2.1%，苗栗縣2.2%，台中市13.8%，南投縣3%，彰化縣2%，雲林縣1.1%，嘉義市1.7%，嘉義縣1.1%，台南市7.1%，高雄市4.7%，屏東縣2.5%，宜蘭縣5.7%，花蓮縣8.7%，台東縣7.9%，澎湖縣0.9%，金門縣1.7%，連江縣(馬祖)0.2%，都不想的有3.2%，另外有3.8%網友沒表示意見。

至於哪一個縣市的幸福感最高？基隆市0.5%，台北市14.2%，新北市6.4%，桃園市5.1%，新竹市4.6%，新竹縣2.3%，苗栗縣1.5%，台中市15.4%，南投縣2%，彰化縣1.3%，雲林縣0.6%，嘉義市1.8%，嘉義縣0.6%，台南市7%，高雄市4.3%，屏東縣1.9%，宜蘭縣3.4%，花蓮縣5.5%，台東縣5.8%，澎湖縣1.3%，金門縣4.6%，連江縣(馬祖)0.4%，另外有9.5%網友沒表示明確意見。