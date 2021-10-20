大陸男星韓庚2019年娶了混血女星盧靖姍，盧靖姍的父親大有來頭，是來自美國的知名武打演員羅伊霍蘭（Roy Horan），昔日在電影《蛇形刁手》中和成龍有激烈對打戲，息影後則在香港的大學教書；日前盧靖姍在朋友圈發文，透露父親12日在登山徒步和冥想時逝世，享壽71歲，據悉羅伊走得很安詳，盧靖姍和妹妹才比較安心。

香港混血女星盧靖姍在2017年在電影《戰狼2》中有亮眼表現，深邃五官和健美體態，被看好是新一代武打女明星，而2019年嫁給韓國天團Super Juinor前成員韓庚，才讓大眾知道原來她的父親是過去知名武打演員羅伊霍蘭；羅伊在1978年成龍成名作之一電影《蛇形刁手》中，兩人有激烈對打戲，之後也有參與李小龍遺作《死亡遊戲》之後續《死亡塔》。

羅伊昔日在電影《蛇形刁手》中和成龍有激烈對打戲。(圖/ 摘自微博)

羅伊在1991年息影後，因為娶了香港老婆的關係，就乾脆留在香港，在香港理工大學裡教書，平時投入研究認知神經科學和靜坐冥想；在9月羅伊在社群的動態還看得出他相當有精神，但本（10）月18日盧靖姍突然在朋友圈發文，表示父親在12日去爬山和做冥想時，平靜地離開人世，「找到了和我們已失去的媽媽永遠在一起的路」，享壽71歲。

盧靖姍在朋友圈發布父親死訊，表示父親在登山冥想時離開人世。(圖/ 摘自微博)

盧靖姍（圖中）和父親羅伊、妹妹的合照，母親過世後，父女三人感情一直很好。(圖/ 摘自微博)

盧靖姍在文中附上父親告別式的消息，以及父親和母親的合照，也向去當天使的父親喊話，「雖然離開了，但是永遠活在我們心裡。爸，一路好走」，她也承諾會好好照顧妹妹；最後不忘感謝眾人的哀悼和祈禱，消息曝光後，許多網友也湧入她微博其他貼文留言安慰鼓勵。