43歲微風廣場少奶奶孫芸芸育有一對寶貝兒女,但她注重家庭隱私,鮮少曝光小孩的正臉,直到長女廖思惟(Trinity)去年20歲成年,才在公司尾牙首度亮相,高顏值吸引媒體搶拍,IG粉絲也瞬間暴增至12.5萬。最近,廖思惟罕PO泳裝照,讓網友全看瘋。

廖思惟今(20日)在IG上傳新貼文,寫道:「haven’t been to the beach for two years and here I am.」照片中,她的一頭柔順長髮在風中飄逸,身穿膚色兩截式比基尼,襯托雪白肌膚,水蛇腰和一雙大長腿也全都露,玲瓏有致的身體曲線令人稱羨,而廖思惟時而戴上白帽遮陽兼搭配,面對鏡頭笑得燦爛,不難看出重返這片海灘的心情有多興奮。

孫芸芸看到女兒這系列火辣泳裝照,留下眼冒愛心的表情貼圖,其他網友也紛紛讚嘆:「這也太美了吧」、「逆天長腿」、「太辣惹」、「陽光美少女」。

孫芸芸除了有長相漂亮的女兒廖思惟,兒子的外型也十分高大壯碩,幾乎不曾在社群平台公開兒子照片的她,今年7月無預警曬出兒子的衝浪照,寫道:「舊照片 #mama的視角」可以看到兒子留著黑色短髮,曬出一身黝黑的古銅色皮膚,肌肉線條更是明顯,雙手扶在衝浪板上蓄勢待發,渾身充滿陽光型男氣息,讓時尚媽咪Melody都忍不住狂讚:「全家都是美女帥哥」。