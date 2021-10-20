43歲微風廣場少奶奶孫芸芸育有一對寶貝兒女，但她注重家庭隱私，鮮少曝光小孩的正臉，直到長女廖思惟（Trinity）去年20歲成年，才在公司尾牙首度亮相，高顏值吸引媒體搶拍，IG粉絲也瞬間暴增至12.5萬。最近，廖思惟罕PO泳裝照，讓網友全看瘋。

廖思惟今（20日）在IG上傳新貼文，寫道：「haven’t been to the beach for two years and here I am.」照片中，她的一頭柔順長髮在風中飄逸，身穿膚色兩截式比基尼，襯托雪白肌膚，水蛇腰和一雙大長腿也全都露，玲瓏有致的身體曲線令人稱羨，而廖思惟時而戴上白帽遮陽兼搭配，面對鏡頭笑得燦爛，不難看出重返這片海灘的心情有多興奮。

孫芸芸看到女兒這系列火辣泳裝照，留下眼冒愛心的表情貼圖，其他網友也紛紛讚嘆：「這也太美了吧」、「逆天長腿」、「太辣惹」、「陽光美少女」。

孫芸芸除了有長相漂亮的女兒廖思惟，兒子的外型也十分高大壯碩，幾乎不曾在社群平台公開兒子照片的她，今年7月無預警曬出兒子的衝浪照，寫道：「舊照片 #mama的視角」可以看到兒子留著黑色短髮，曬出一身黝黑的古銅色皮膚，肌肉線條更是明顯，雙手扶在衝浪板上蓄勢待發，渾身充滿陽光型男氣息，讓時尚媽咪Melody都忍不住狂讚：「全家都是美女帥哥」。