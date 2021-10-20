為提升民眾繳稅的便捷性，「電子支付跨機構共用平台」11月就會上線，財政部今（20日）發布「電子支付帳戶轉帳繳納稅款作業要點」，作為稽徵機關與金融資訊服務事業簽訂合約之依據；LINE Pay、悠遊付、街口、icash等8家業者皆表示有參與的意願，明年若有更多業者加入，即可讓民眾繳稅更簡單、更方便。

財政部表示，金融監督管理委員會已核准財金資訊股份有限公司經營「跨機構間支付款項帳務清算業務」及建置「電子支付跨機構共用平臺」，電子支付業者與國稅、地方稅系統介接後，即可提供民眾電子支付繳稅服務。

若欲參與的電子支付業者須配合財金公司辦理系統介接相關事宜，建置行動裝置應用程式（APP）內含繳稅功能經稅捐稽徵機關審查通過後，方可提供民眾使用本服務繳稅，而各電子支付的上線期程，則以個別業者的作業期程而定。

可用繳稅內容包含地價稅、遺產稅、贈與稅、營業稅核定稅款、契稅、各稅違章罰、牌照稅、土地增值稅和綜所稅及房屋稅。

根據財政部官員說明，目前有加入意願的有LINE Pay Money（一卡通）、街口支付、悠遊付、icash Pay（愛金卡公司）、PChome 國際連、橘子支付、歐付寶及ezPay簡單付等8家業者。