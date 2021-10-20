新北虎豹潭16日發生落水意外，2大4小遭洪水沖走，搜救持續5天仍找不到15歲陳姓少女與8歲劉姓女童，不過今（20）早警消已在茄苳潭下游草叢發現陳女遺體，目前僅剩8歲劉姓女童未找到；新北消防局表示，明天將會出動搜救犬隊注意有無屍臭氣味，也會透過空拍機、水下攝影機和魚探機協助找人。

事故發生至今救援來到第5日，新北市消防局針對13條路線與32處重點搜索水域，在落水點附近以人鏈方式加強邊坡草叢、泥濘區做地毯式搜索，並注意有無屍臭氣味，其餘點處則以4人1艇，攜帶船槳與繩索，再搭配船艇自上游往下漂浮方式搜索，針對深潭區則運用浮潛三寶下潛。

新北消防局表示，明天將會出動搜救犬隊注意有無屍臭氣味，也會透過空拍機、水下攝影機和魚探機協助找人。（消防局提供）

新北消防局長黃德清表示，明天將會動用3隻搜救犬進行重點搜索，並搭配1組犬隊注意有無屍臭氣味，還會透過5組空拍機、3具水下攝影機及2組魚探機進行空照及水下深潭搜索，並申請空勤總隊協助空巡，，期盼能早日協助劉小妹妹找到回家的路。

新北市長侯友宜說，因為今天找到女學童的地點已距離案發處10公里遠，所以搜救勤務會重新規畫，原有幾個搜索段因水色已經非常清楚，搜索較沒問題，有問題的4個迴流點會重兵搜索，包括水面底下及兩邊草叢，尤其沿線退水較多的地方特別重要，會重新調整部隊，趕快找到劉姓女童。